Die zweite Coronavirus-Welle bremst Marko Arnautovic

Teamspieler Marko Arnautovic muss auf die Rückkehr aufs Spielfeld wohl weiter warten. Chinas Super League hat seine Saison aufgrund der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben. Wie der in das Thema eingebundene Virologe Zhang Wenhong im chinesischen Staatsfernsehen am Freitag erklärte, ist aufgrund des jüngsten Covid-19-Ausbruchs in Peking noch kein Ende der Spielpause in Sicht.