Die Wiener Austria jubelt: "Habe das Gefühl, da wächst was zusammen"

"Ich habe das Gefühl, da wächst was zusammen", meint Trainer Schmid vor allem in Hinblick auf die Youngsters. "In der Kabine geht es nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander. Zu Beginn wurde noch viel geraunt, ich habe auch eine Streitkultur vermisst, die es jetzt gibt. Die Spieler müssen wissen, was es heißt, wenn man in diesem Stadion einläuft."

Schmid fordert weiterhin die Basics ein. "Wer die nicht bringt, wird es schwer haben, bei mir zu spielen."