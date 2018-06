Die Rache des SKN: Wr. Neustadt verliert Zugang zur NV-Arena

Am Tag danach schlägt St. Pölten zurück. Am Dienstag hat Wiener Neustadt Einspruch gegen die Beglaubigung der Relegation erhoben, in letzter Instanz könnte der SKN durch den „Fall Atanga“ zum Abstieg verurteilt werden. Jetzt kommt die Retourkutsche. „Nach dem, was vorgefallen ist, fühlen wir uns an nichts mehr aus der Vergangenheit gebunden. Unsere Hilfe für Wiener Neustadt ist Vergangenheit. Wir entziehen diesem Klub die Genehmigung, im Winter Heimspiele in unserer NV-Arena auszutragen“, erklärt SKN-Manager Andreas Blumauer im KURIER-Gespräch.

Damit droht den Wiener Neustädtern der Verlust der Lizenz für die Zwölferliga und die Berechtigung zum Aufstieg, weil ein „A-Kriterium“ nicht mehr erfüllt werden kann. St. Pölten wäre (endgültig) gerettet.