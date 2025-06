Die ÖFB-Frauen treffen im Nations-League-Play-off auf Tschechien

Österreichs Fußball-Nationalteam der Frauen bekommt es im Play-off der Nations League mit Tschechien zu tun. Das ergab am Freitag die Auslosung in Nyon.

Die Mannschaft von ÖFB-Teamchef Alexander Schriebl tritt Ende Oktober zunächst auswärts an, bevor sie in der Entscheidung Heimvorteil hat. Behalten die rot-weiß-roten Frauen in dem Duell die Oberhand, verbleiben sie weiter in Liga A.