Die Einser-Frage vor dem ÖFB-Play-off in Wales

Österreichs Tormann-Frage ist auch vor einem der bedeutendsten Fußball-Länderspiele der jüngeren Vergangenheit offen. Über eine klare Nummer eins verfügt das ÖFB-Team nicht. Ob Watford-Reservist Daniel Bachmann trotz zwei Monaten ohne Pflichtspiel am Donnerstag (20.45 Uhr MEZ/live ORF 1) im WM-Play-off in Cardiff gegen Wales das Tor hüten wird, will Teamchef Franco Foda erst am Vortag entscheiden. Die weiteren Optionen sind Routinier Heinz Lindner und Debütant Patrick Pentz.

Bachmann hat seit 21. Jänner kein Spiel mehr bestritten, beim neuen Watford-Trainer Roy Hodgson ist Österreichs EM-Goalie nur zweite Wahl. Foda hatte ihm bereits im Herbst trotz unregelmäßiger Einsätze die Treue gehalten. Zum Abschluss der WM-Quali im November gegen die Republik Moldau (4:1) kam Lindner zwar nach zweieinhalb Jahren zu seinem ÖFB-Comeback - Foda führte damals aber eine drohende Gelbsperre von Bachmann als Grund an.