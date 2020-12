Nach Rapids Cup-Debakel: "Haben uns dermaßen schlecht verhalten"

Red Bull Salzburg ist für Rapid in der jüngsten Zeit einmal mehr zum Stolperstein im ÖFB-Cup geworden. Nach den Final-Duellen 2017 (1:2) und 2019 (0:2) sowie der Zweitrunden-Begegnung vergangene Saison (1:2 nach Verlängerung) unterlagen die Wiener dem Titelverteidiger am Mittwochabend im Achtelfinale deutlich mit 2:6 (1:3). Für die Gäste war es der dritte Dämpfer innerhalb weniger Tage nach dem Out in der Europa League sowie dem Heim-0:3 in der Liga gegen WSG Tirol.