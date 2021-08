DFB-Pokal: Leipzig, Leverkusen und Co. zogen in zweite Runde ein

Beim Eingreifen der ersten Fußball-Bundesligisten in den deutschen Cup ist am Samstag ein Sextett in die zweite Runde eingezogen. RB Leipzig, Bayer Leverkusen, der VfB Stuttgart, der FC Augsburg, VfL Bochum und Arminia Bielefeld kamen weiter. Vizemeister Leipzig siegte 4:0 bei Zweitligist SV Sandhausen, Leverkusen setzte sich mit 3:0 bei Regionalligist 1. FC Lok Leipzig durch. Stuttgart gewann sogar 6:0 beim Berliner Regionalligisten BFC Dynamo.

Mehr Mühe hatten lange Zeit die Augsburger beim 4:2 beim Oberligisten Greifswalder SC und die Bielefelder beim 6:3 bei Regionalligist SpVgg Bayreuth. Aufsteiger Bochum musste beim 2:1 beim Regionalligisten Wuppertaler SV sogar in die Verlängerung. Am Abend (20.45 Uhr) musste Titelverteidiger Borussia Dortmund beim SV Wehen Wiesbaden antreten. Zuvor sollten ab 18.30 Uhr drei weitere Partien stattfinden.

Bremer Misere

Für Bundesliga-Absteiger Werder Bremen wiederum setzte sich die Misere vorerst fort: Mit Marco Friedl und Romano Schmid (bis 72.) schied man mit 0:2 beim Drittligisten VfL Osnabrück aus. Aufseiten des VfL durften immerhin die ÖFB-Legionäre Lukas Gugganig und Manuel Haas jubeln.