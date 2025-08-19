DFB-Pokal: Instagram-Hasspostings nach brutalem Foul
Die Trainer Niko Kovac und Uwe Koschinat haben rassistische Kommentare gegen Fußballprofi Kelsey Owusu mit deutlichen Worten verurteilt.
Owusu hatte in der Nachspielzeit des Revierderbys zwischen Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund im DFB-Pokal ein heftiges Foulspiel begangen, bei dem er den BVB-Spieler Yan Couto mit offener Sohle beinahe in Kniehöhe erwischte.
In der Folge erreichten den Instagram-Kanal von Rot-Weiss Essen nach Klubangaben so heftige und teilweise rassistische Beleidigungen, dass der Drittligist in dem sozialen Medium vorübergehend die Kommentarfunktion deaktivierte.
„Ich glaube, es ist unverzeihlich, wenn ein Spieler so hart einsteigt. Aber es ist nicht deswegen unverzeihlich, weil der Spieler dunkelhäutig ist, sondern weil die Aktion einfach scheiße ist“, sagte Koschinat in aller Deutlichkeit.
Dortmunds Chefcoach Kovac, der das Foul im TV zuvor noch mit „einem Anschlag“ verglichen hatte, war in der Pressekonferenz ebenfalls um Deeskalation bemüht. „Das ist Sport und es kann nicht sein, dass dann irgendwo irgendjemand irgendwelche Kommentare Richtung dieses Spielers schickt“, sagte Kovac. So ein Foul mache „keiner mit Absicht“.
