DFB-Pokal: Instagram-Hasspostings nach brutalem Foul

Die Trainer Niko Kovac und Uwe Koschinat haben rassistische Kommentare gegen Fußballprofi Kelsey Owusu mit deutlichen Worten verurteilt.

Owusu hatte in der Nachspielzeit des Revierderbys zwischen Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund im DFB-Pokal ein heftiges Foulspiel begangen, bei dem er den BVB-Spieler Yan Couto mit offener Sohle beinahe in Kniehöhe erwischte.

In der Folge erreichten den Instagram-Kanal von Rot-Weiss Essen nach Klubangaben so heftige und teilweise rassistische Beleidigungen, dass der Drittligist in dem sozialen Medium vorübergehend die Kommentarfunktion deaktivierte.