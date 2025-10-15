Der deutsche Fußball-Nationalspieler David Raum ist in den sozialen Medien von einem Nutzer heftig angefeindet worden. Der 27 Jahre alte Kapitän von RB Leipzig veröffentlichte in seiner Instagram-Story Hass-Nachrichten , die unter anderem darauf abzielen, dass er bei den Sachsen unter Vertrag steht.

„Gute Besserung“, kommentierte der Linksverteidiger einen Bildschirm-Ausschnitt des herabwürdigenden Inhalts, der vor allem darauf abzielt, dass er bei RB Leipzig spielt und von homophoben Beleidigungen begleitet wird.

Raum, dem auf Instagram über 220.000 Nutzer folgen, stand bei den WM-Qualifikationsspielen gegen Luxemburg (4:0) und in Nordirland (1:0) jeweils in der Startelf von Bundestrainer Julian Nagelsmann.