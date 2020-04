Düsseldorfs Suttner: "Noch ist das kein richtiger Fußball"

Ob der 9. Mai als Termin zur Fortführung der unterbrochenen Saison hält, ist durchaus fraglich. Die Düsseldorfer Kicker haben zunächst einmal zwei Tage frei bekommen. "Eventuell geht es auch erst am 16. Mai wieder los, so wie es in Österreich auch geplant ist", vermutet Suttner.

"Mehr Zeit für die Familie"

Die drei Wochen "Home Office" hat der Ex-Austrianer jedenfalls gut überstanden - mit Läufen und viel Krafttraining. "Nur ab und zu war ein Ball dabei, wenn ich mit meinem Sohn im Garten gespielt habe", lacht Suttner. "Es blieb mehr Zeit für die Familie, das war auch etwas Positives."

Seine wahrscheinlich letzten Wochen als Fußballprofi im Ausland möchte der 33-Jährige mit dem Klassenerhalt abschließen. Er glaubt, dass dabei die Geisterspiele den Düsseldorfern im Abstiegskampf entgegen kommen könnten. "Es geht um etwas, das ist besser als man befindet sich in der Tabelle im Niemandsland. Wir sind zudem eine Kämpfertruppe, die defensiv eingestellt ist."

Angst vor einer Corona-Ansteckung hat der Linksverteidiger nicht. "Nur unmittelbar nach einem Spiel muss man achtsam sein, da das Immunsystem angreifbar ist."