Blitztor nach 25 Sekunden: Leverkusen siegt in Dortmund

„Wir erwarten ein Topspiel gegen einen Topgegner“, hatte Leverkusens Trainer Xabi Alonso gesagt. Topgegner Dortmund musste allerdings kurzfristig herbe personelle Rückschläge verkraften. Gleich sechs Spieler fehlten kurzfristig erkrankt. Der 21 Jahre alte Yannik Lührs war der einzige fitte gelernte Innenverteidiger. Er spielte zum ersten Mal in der Bundesliga von Beginn an.

Verrückte Krankheitswelle, eklatante Abwehrschwächen: Borussia Dortmund hat das spektakuläre Westduell gegen Bayer Leverkusen verloren und ist mit einem schweren Dämpfer ins Jahr 2025 gestartet. Die stark ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Nuri Sahin unterlag dem Doublesieger mit 2:3 (1:3). Vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Dortmunder Fußball-Tempel erzielten Nathan Tella nach bereits 25 Sekunden und Patrik Schick (8./19. Minute) die Tore für Leverkusen. Bayer 04 rückte zumindest vorübergehend bis auf einen Punkt an Tabellenführer FC Bayern München heran. Der sechstplatzierte BVB, für den Jamie Gittens (12.) und Serhou Guirassy (79./Foulelfmeter) trafen, droht hingegen, noch an diesem Wochenende aus den internationalen Rängen zu rutschen. Auf Sahin und sein Team kommen schwierige Tage zu.

„Wir hatten die Hoffnung, dass es der eine oder andere Spieler noch schafft. Aber es ist schon schwer, wenn ein Virus rumgeht. Das ist super bitter“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bei DAZN und ahnte da noch nicht, was ihn schon in der Anfangsphase erwarten sollte.Dortmunds Abwehr offenbart große LückenBayer 04 legte die Dortmunder Defensivprobleme direkt schonungslos offen. Schon nach 25 Sekunden hämmerte Tella das Spielgerät nach einem hohen Leverkusener Ballgewinn ins Tor - es war der zweitschnellste Treffer dieser Bundesliga-Saison. Nur Nationalspieler Jamal Musiala war für die Bayern schneller gewesen. Sieben Minuten später traf Schick, der zentral vor dem BVB-Tor völlig frei stand.

Die Partie gönnte sich keine Pausen. Dortmund gab nicht auf und kam schnell zum Anschluss. Gittens überwand Bayer-Keeper Lukas Hradecky aus naher Distanz. Die Freude darüber währte jedoch nur kurz. Jeremie Frimpong flankte in die Mitte, wo Schick erneut nur einschieben musste. Für den Tschechen war es das elfte Saisontor. Alle Treffer erzielte er in den vergangenen sechs Spielen.Ohne Offensivkünstler Florian Wirtz, den Alonso gut eine Stunde auf der Bank ließ, zogen sich die Leverkusener phasenweise weit zurück. Die Gäste verließen sich auf ihr Tempo und ihre Konterstärke. Dortmund ließ den Ball zirkulieren, fand aber nur selten Lücken in der Abwehr des Meisters. Einen abgefälschten Schuss von Guirassy lenkte Hradecky mit einem starken Reflex über das Tor. Auch bei einem Distanzschuss von Karim Adeyemi war der Kapitän zur Stelle.