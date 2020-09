Deutsche Liga: "Toilettengänge in der Halbzeit bitte vermeiden"

Dortmund vergibt die Karten ausschließlich an Dauerkarteninhaber, die ihren Wohnsitz in Dortmund und Umgebung haben; auf den Tickets sind die Zutrittszeiten vermerkt, während denen die Fans ins Stadion gelassen werden; Schlangen und dichtes Gedränge sollen überall vermieden werden. „Toilettengänge direkt vor Anpfiff, in der Halbzeit sowie mit Abpfiff sollten vermieden werden“, schreibt der BVB in einer Information.