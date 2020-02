Leipzig macht Druck auf Bayern, nächstes Baumgartner-Tor

Zumindest für einen Tag hat sich RB Leipzig wieder die Tabellenführung in der deutschen Bundesliga gekrallt. Die Leipziger feierten am Samstag einen 3:0-Pflichtsieg und verschärften damit die Krise von Werder Bremen. Für die Hanseaten war es die vierte Niederlage en suite. Trainer Oliver Glasner feierte mit dem VfL Wolfsburg einen wichtigen 3:2-Auswärtssieg bei 1899 Hoffenheim.

Abwehrspieler Lukas Klostermann (18.) und Patrik Schick (39.) erzielten für die Leipziger - jeweils nach einem ruhenden Ball - die 2:0-Halbzeitführung. Konrad Laimer bereitete dann mit einem weiten Pass das 3:0 durch Nordi Mukiele (46.) vor. Während Laimer in der 60. Minute ausgetauscht wurde, spielte Marcel Sabitzer als Kapitän durch. Falls Bayern München am Sonntag in Köln gewinnt, wäre Leipzig die Führung wieder los.

Verfolger Bayer Leverkusen jubelte bei Union Berlin über einen Last-Minute-Auswärtstreffer. Das Tor zum 3:2 für die Gäste fiel in der 94. Minute durch Karim Bellarabi unter Mithilfe von Union-Keeper Rafal Gikiewicz. Leverkusen, das vorerst auf Platz vier vorrückte, musste ohne Julian Baumgartlinger auskommen, der weiterhin an einer Knieverletzung laboriert. Aleksandar Dragovic blieb wie Ramazan Özcan auf der Bank. Bei den "Eisernen" bearbeitete Kapitän Christopher Trimmel 90 Minuten lang die rechte Seite.