Frankfurt kämpft gegen den freien Fall

Am Sonntag wird mit dem Gastspiel in Paderborn dann ein langer Herbst für die Frankfurter zu Ende gehen. Die Mittwochs-Partie gegen die Kölner ist bereits das 30. Pflichtspiel in dieser Saison für den Vorjahres-Halbfinalisten der Europa League, der im Sommer zwei Qualifikationsrunden überstehen musste, um wieder in der Gruppenphase des Hauptbewerbs zu landen.

Für die Bayern geht es am Mittwoch nach Freiburg. Diese Partie war vor Saisonstart nicht unbedingt als Duell zweier Verfolger im Spitzenkampf erwartet worden. Die einen haben bislang ein bisserl besser, die anderen weniger gut gespielt, als man vermutlich annehmen musste. Zumindest zuletzt beim 6:1 gegen Bremen hatten sich die Bayern wieder wie ein Spitzenteam präsentiert. „Man hat die Gier nach Toren wieder gemerkt“, sagte Interimstrainer Hansi Flick. Vor der Fahrt in den Schwarzwald hat man Respekt. „Dort zu bestehen ist nicht so leicht“, betont Bayern-Torhüter Manuel Neuer.