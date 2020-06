Deutsche Bundesliga: Bremen rettet sich in die Relegation

Offen ist der Bremer Gegner in der Relegation (2. und 6. Juli). Der wird am Sonntag, dem letzten Spieltag der 2. Liga, ermittelt (15.30 Uhr). Mit dem Hamburger SV könnte ein alter Bekannter aus dem Norden warten. Doch der Traditionsklub muss wie so häufig in den vergangenen Jahren am letzten Spieltag zittern und auf Patzer der Konkurrenz hoffen.

Im Heimspiel gegen den SV Sandhausen hat der HSV die letzte Chance, jenes Fiasko, das sie schon im Vorjahr ereilte, zu verhindern. Auch in der vergangenen Saison waren sie als Vierte in den letzten Spieltag gegangen – und zogen am bitteren Ende mit leeren Händen und hängenden Köpfen wieder ab. Selbst ein Sieg könnte nicht reichen für Rang drei. Den hat Heidenheim mit einem Punkt Vorsprung inne. Gewinnt der Klub bei Zweitliga-Meister Bielefeld, kann der HSV spielen wie er will.

Eine Drucksituation vor dem ungleichen Fernduell mit dem HSV spüren die Heidenheimer nicht. Der Aufstieg ist kein Muss, ein Rückschlag nicht das Ende aller Träume. „Wenn es jetzt nicht klappt, werden wir nächste Saison keinesfalls sagen, wir müssen unbedingt wieder dahin“, erklärte Vorstandschef Holger Sanwald. „Die Zielsetzung erste Liga kann es in Heidenheim nicht geben, dafür sind wir nicht aufgestellt.“