Harniks Tor lässt Stuttgart hoffen

Ein direktes Duell gegen den Abstieg hatte am Samstag schon Stuttgart mit Florian Klein als Linksverteidiger und Martin Harnik als Rechtsaußen zu absolvieren. Gegen den HSV, der auch durch ein Kopftor von Kacar mit 1:0 in Führung ging. Die Stimmung in Stuttgart war auf den Tribünen und auf dem Platz angespannt, Abstiegskampf pur wurde serviert.

Stuttgart legte nach 25 Minuten die Schockstarre ab. Gentner gelang zunächst der Ausgleich zum 1:1 (27.), wenige Minuten später brachte Harnik die Schwaben mit einem Treffer aus kurzer Distanz mit 2:1 in Führung. Die Stuttgarter Fans waren aus dem Häuschen, nicht nur wegen des eigenwilligen Affenjubels der Spieler nach dem 2:1. Eine amüsante Reaktion auf die Kritik von Trainer Stevens ("Affen seid ihr!").

Harnik hätte die Partie gar vorzeitig entscheiden können, sein Schuss ging aber deutlich vorbei.

Erwischt es dieses Jahr doch den HSV? Jener einzig verbliebene Verein, der noch nie abgestiegen ist und dort sich in der Vorsaison via Relegation retten konnte? Der HSV war im Finish nicht mehr präsent, Stuttgart hätte ob der vielen Chancen (auch Harnik vergab abermals) das dritte Tor erzielen müssen. In Runde 34 hat der VfB in Paderborn zu bestehen.