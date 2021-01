Deutsche Bundesliga: Bayern München enteilt der Konkurrenz

Der FC Bayern München bewegt sich mit großen Schritt Richtung nächstem Meisterschaftsgewinn. Der Spitzenreiter der deutschen Bundesliga feierte am Sonntag in der 18. Runde einen 4:0-Erfolg bei Schlusslicht Schalke 04 und vergrößerte den Vorsprung auf den ersten Verfolger RB Leipzig auf sieben Zähler.

Zu Beginn der Partie spielten die Gelsenkirchner noch mit, doch gingen die Gäste in der 33. Spielminute in Führung. Thomas Müller köpfelte den Ball nach einer mustergültigen Flanke von Joshua Kimmich vorbei am machtlosen Schalke-Goalie Ralf Fährmann. In der 54. Minute traf dann wie gewohnt auch Weltfußballer Robert Lewandowski. Es war bereits das 23. Saison-Tor des Polen.

In der 88. Minute machte abermals Müller mit dem Kopf den berühmten Sack zu. In der Schlussminute durfte sich dann auch ÖFB-Star David Alaba in die Schützenliste eintragen, Fährmann ließ einen eher harmlosen Weitschuss des Wieners ins Tor gleiten.