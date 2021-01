Deutschland: Bayern-Verfolger Leipzig und Leverkusen patzen

Die Verfolger des FC Bayern haben am Samstag in der 18. Runde der deutschen Bundesliga überraschende Niederlagen kassiert. Der Zweite RB Leipzig verlor beim Vorletzten Mainz trotz zweimaliger Führung mit 2:3, der Dritte Bayer Leverkusen musste sich im eigenen Stadion dem VfL Wolfsburg mit 0:1 geschlagen geben. Damit würden die Bayern ihren Vorsprung mit einem Sieg am Sonntag bei Schlusslicht Schalke auf sieben Punkte ausbauen.

Neuer Vierter ist Wolfsburg mit Coach Oliver Glasner. Dessen österreichischer Trainerkollege Adi Hütter schob sich mit Eintracht Frankfurt dank eines 5:1 bei Arminia Bielefeld an die sechste Stelle. Augsburg feierte gegen Union Berlin ebenso einen 2:1-Heimsieg wie der SC Freiburg gegen den VfB Stuttgart. Bereits am Freitag hatte Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund 4:2 gewonnen.