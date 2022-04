Bayern mit Elferglück gegen Augsburg, Tore von Ljubicic und Onisiwo

Schwache Leistung in Halbzeit eins

Die Münchner schlossen in der ersten Halbzeit an die schwache Leistung beim 0:1 in Spanien am Mittwoch an, schossen kein einziges Mal aufs Augsburger Tor. Nach dem Seitenwechsel war allerdings eine deutliche Steigerung erkennbar. Während bei einem Stangentreffer von Robert Lewandowski (46.) noch Pech dabei war, brachte ein verwandelter Handselfmeter des polnischen Stürmerstars in der 82. Minute die späte Entscheidung. Für den 33-Jährigen war es bereits der 32. Ligatreffer in dieser Saison.