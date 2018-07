Der violette Feinschliff für die glanzvollen Tage

Die Zeit drängt, nicht nur in Hinblick auf den Saisonstart, sondern auch auf die Eröffnung der neuen Generali-Arena mit dem Spiel gegen Dortmund (13. Juli). Noch wird ein wenig geschraubt und gehämmert, vor allem auf der Südtribüne. Austrias Wirtschaftsvorstand Markus Kraetschmer freut sich unterdessen über den bestens anlaufenden Abo-Verkauf: „Wir haben schon mehr als 5000 abgesetzt, so viele wie noch nie zu diesem frühen Zeitpunkt.“ Die VIPs geben sich bei der Austria auch in der neuen Arena die Türschnallen der Logen (werden nur an Matchtagen vergeben) und Sky-Boxen in die Hand, alle Räumlichkeiten sind für die nächsten drei bis zehn Jahre an den Fan gebracht. „Zudem haben wir beim Business-VIP-Klub eine Auslastung von 95 Prozent“, weiß Kraetschmer.