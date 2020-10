Der Video-Referee verhilft Midtjylland in die Champions League

Neben Salzburg qualifizierten sich am Mittwoch auch noch der FK Krasnodar aus Russland und Midtjylland aus Dänemark für die Gruppenphase der Champions League. Der Dritte der russischen Meisterschaft setzte sich in Griechenland gegen Ex-Rapid-Kapitän Stefan Schwab und Co. mit 2:1 durch. Das Hinspiel hatte der derzeitige Tabellenfünfte ebenfalls mit 2:1 gewonnen.

Für die Russen, die noch nie die Meisterschaft in ihrem Land gewannen, ist es die erste Teilnahme an der Champions League nach etlichen Jahren in der Europa League. Im Vorjahr war man im Play-off, der letzten Qualifikationsrunde zur Königsklasse, noch an Olympiakos Piräus gescheitert.

Erstmals dabei in der Champions League ist auch der FC Midtjylland. Nach einem 0:0 im Hinspiel bezwang der dänische Meister dank vier Toren in der zweiten Halbzeit Slavia Prag daheim mit 4:1. Eine Szene sorgte dabei für besonders viel Aufregung und Kopfschütteln. Beim Stand von 1:1 (mit diesem Ergebnis wäre Slavia Prag aufgestiegen, Anm.) verhängte der Schiedsrichter aus Slowenien in der 80. Minute einen umstrittenen Handelfmeter für die Dänen.