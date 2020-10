Der Sportclub-Platz am Tag nach der Schlammschlacht

Tiefer, gatschiger Boden, kaum Halt, viel Rutscherei. Es war ein Fußballspiel am Rande der Regularität, das die Wiener Austria am Freitagabend gegen den Wiener Sport-Club in der 2. Runde des ÖFB-Cups auf dem Sportclub-Platz in Hernals mit 3:1 gewann.

"Den Rasen kannst jetzt einrollen und am Dornbacher Friedhof hauen", sagte Jürgen Csandl nach der Partie. Der Abwehrchef des WSC war bei der Rutschpartie wegen einer Zerrung selbst nicht dabei.