Der Sport-Club träumt wieder von einer magischen Fußballnacht

Der damalige Sport-Club-Trainer Peter Barthold musste sich zu mehr als 100 Prozent des Sieges sicher gewesen sein, da er sogar mich in der 70. Minute eintauschte. Zu diesem Zeitpunkt führten wir, die Dornbacher, gegen Ried sensationell 2:0, die zwei Canadi-Treffer sah ich gut eingehüllt in den Trainingsanzug von der Bank aus.

Der Auftrag bei der Einwechslung lautete, Rieds Spielmacher Stanisavljevic auch im Finish nicht in die Partie kommen zu lassen. Wenig später sorgte Andreas Reisinger mit dem 3:0 endgültig für die Cup-Sensation. Ich wurde bei meinem Kurzauftritt ein Joker, der nicht stechen musste. Und dennoch blieb dieser Fußballabend in Erinnerung. Schon in den Runden davor hatte der Sport-Club mit Mödling und dem FavAC zwei höher eingeschätzte Mannschaft aus dem Bewerb werfen können. Endstation war letztlich im Viertelfinale gegen das Starensemble von Salzburg.

Alexander Strecha