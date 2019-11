Der ÖFB hat jetzt mehr Zug zum Tor

Am Hauptbahnhof fand eine Taufe statt. Der österreichische Fußballbund und die österreichischen Bundesbahnen begossenen einen Railjet, der das Branding des ÖFB trägt.



„Die ÖBB sorgen für die optimale Verbindung quer durch Europa. Als offizieller Mobilitätspartner des ÖFB verbinden wir viele Spielstätten der EM 2020 mit unseren Fernverkehrszügen und bieten eine entspannte Anreise zu den Spielen in Rom, München und Budapest“, blickte Michaela Huber, Vorständin der ÖBB-Personenverkehrs AG, schon in die Zukunft.ÖFB-Präsident Leo Windtner freute sich: "Der Zug soll auch die Vorfreude auf die 2020 bevorstehende Europameisterschaft durch unser Land tragen. Gemeinsam mit all unseren Partnern werden wir viel auf Schiene bringen."