Der letzte Schritt zur EM: Siegpflicht für das U19-Team der Frauen

Österreichs Frauenfußball entwickelt sich in großen Schritten nach vorne. Das ist nicht nur vor der EM in England eindeutig. In Oberösterreich gab es wieder zwei Beispiele davon im Nachwuchsbereich zu sehen: Das U-19-Team hat gegen Bulgarien nach zwei Toren von Lara Felix souverän 4:0 und auch gegen die Ukraine 1:0 gewonnen. Die EM-Endrunde in Tschechien scheint für die Auswahl von Hannes Spilka ganz nahe.