Der LASK holt einen Abräumer und hält Goiginger vorerst

Den Abgang von Lukas Grgic zu Hajduk Split dürfte der LASK mehr als kompensiert haben. Die Linzer stehen laut den Oberösterreichischen Nachrichten vor der Verpflichtung von Branko Jovicic, einem 28-jährigen defensiven Mittelfeldspieler mit internationaler Erfahrung.

Der Serbe hat nicht nur zwei Mal im Nationalteam seines Landes gespielt, sondern auch schon in der Champions League. In der Saison 2017/18 kam er vier Mal im Trikot von Roter Stern Belgrad zum Einsatz. Gegen Napoli, Paris Saint-Germain und Liverpool.

Zuletzt spielte Jovicic beim FK Ural in der russischen Super League. Da sein Vertrag dort noch bis Sommer 2023 gelaufen ist, muss der LASK Ablöse zahlen. Nach dem Verkauf von Mamoudou Karamoko um 1,5 Millionen Euro zum FC Kopenhagen aber vermutlich kein Problem.

Angebot für Goiginger abgelehnt

Ablöse kassieren könnten die Linzer noch in den nächsten zwei Monaten für Thomas Goiginger. Der Offensivspieler hat ein lukratives Angebot aus Japan vorliegen und will es kurz vor seinem 29. Geburtstag auch durchaus annehmen. Allerdings: Goiginger steht in Linz noch bis 2024 unter Vertrag und der LASK will den Leistungsträger nur ungern ziehen lassen.

Ein erstes Angebot der Urawa Red Diamonds hat der LASK abgelehnt. Gut möglich, dass die Japaner nachbessern. Immerhin ist das Transferfenster in Japan bis zum 1. April geöffnet. Zumindest für die vier ausstehenden Spiele im Grunddurchgang der Bundesliga will man den einfachen ÖFB-Teamspieler halten.