Ein Ex-Rapidler soll Salzburgs zwölfter Verteidiger werden

Ein am Samstag aufgepopptes Transfergerücht hat es in sich: Nach Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen (von Ajax Amsterdam) könnte mit Ex-Rapid-Spieler Maximilian Wöber ein weiterer Verteidiger zu Red Bull Salzburg wechseln - und damit ein weiterer Spieler, der in der vergangenen Saison für den niederländischen Champions-League-Semifinalisten gespielt hat.

Damit würde der österreichische Teamspieler, der wegen einer Muskelverletzung die U-21-EM in Italien versäumt hat, nach knapp zwei Jahren im Ausland bei Ajax Amsterdam und FC Sevilla in die Bundesliga zurückkehren.

Keine Bestätigung

Laut der Zeitung Diario de Sevilla soll Österreichs Meister bereits in finalen Verhandlungen mit dem spanischen Primera-Division-Klub stehen. Das will in Salzburg in dieser Form niemand bestätigen. Und auch Wöbers niederländisches Management gibt sich gegenüber dem KURIER kurz angebunden: "Noch ist nichts fix."

Einen Kontakt der Salzburger zum besten Klub Andalusiens gibt es allerdings schon länger, immerhin ist ja der israelische Torjäger Munas Dabbur gerade erst in die umgekehrte Richtung gewechselt. Verteidiger Wöber, der erst im Jänner von Ajax nach Spanien transferiert wurde, wird beim fünfmaligen UEFA-Cup- und Europa-League-Sieger nach einer Umstellung von Dreier- auf Viererkette hingegen nicht mehr gebraucht.