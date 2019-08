Der beste Fußballer Europas musste um sein Leben bangen

Virgil van Dijk hat sich in den vergangenen Spielzeiten zu einem der weltweit besten Verteidiger entwickelt. Am Donnerstag wurde er sowohl zum Verteidiger als auch zu Europas Fußballer des Jahres gekürt. Zu Beginn seiner Karriere überzeugte er beim niederländischen Klub FC Groningen. Danach zog es ihn nach Schottland zu Celtic Glasgow, ehe er erstmals in die Premier League nach Southhampton wechselte. Dort stieg der Niederländer nach und nach zu einem internationalen Objekt der Begierde auf. Der FC Liverpool wurde auf Van Dijk schlussendlich aufmerksam und verpflichtete ihn 2017 für eine Ablöse von um die 80 Millionen Euro, was den heutigen Abwehrchef zum zwischenzeitlich teuersten Verteidiger der Welt machte.

Seine Fußballkarriere hätte jedoch bereits sehr früh enden können. Im Jahr 2012 musste sich van Dijk einer Operation, aufgrund einer bei ihm diagnostizierten Bauchfell- und Bilnddarmentzündung unterziehen.

In einem Interview mit FourFourTwo, enthüllte der damalige Reserve-Trainer Dick Lukkien aus Groningen, wie sich die anfangs harmlos wirkende Krankheit van Dijks bis zu einem Punkt intensivierte, an dem er hätte sterben können.