David Alaba: Wenn das Knie zur Achillesferse wird

Für Alaba hat also wieder einmal der Wettlauf gegen die Zeit begonnen. In der Liga wird er heuer nicht mehr zum Einsatz kommen. Er kann Real in den letzten fünf Runden also nicht mehr helfen, Barcelona vielleicht doch noch abzufangen. Derzeit haben die Katalanen vier Punkte Vorsprung. Auch für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick gibt es keine guten Nachrichten. Österreich startet am 7. Juni (gegen Rumänien) und am 10. Juni (in San Marino) in die WM-Qualifikation. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ohne Alaba. Der stand nach dem 21. November 2023 nur zwei Mal für Rot-Weiß-Rot auf dem Rasen – in den Play-off-Spielen gegen Serbien im März.

Real hofft, dass Alaba zumindest bei der Klub-WM wieder spielen kann. Da treffen die Königlichen unter anderem auf Salzburg (26. Juni). Alaba ist nicht das einzige Sorgenkind von Real. Auch Antonio Rüdiger und Ferland Mendy haben sich kürzlich verletzt. Wie es mit Trainer Carlo Ancelotti weitergeht, ist ungewiss. Er sollte eigentlich brasilianischer Teamchef werden, doch der Deal ist geplatzt. Jetzt steht ein Wechsel nach Saudi-Arabien im Raum.