Alaba-Aus bei Real Madrid wohl fix: Ablösefreier Wechsel im Sommer?

Die Ära von David Alaba beim spanischen Topklub Real Madrid dürfte zu Ende gehen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano wird Alaba die Königlichen im Sommer 2026 voraussichtlich ablösefrei verlassen. Es sei denn, es gibt noch eine Last-Minute-Überraschung, so der Italiener.

David Alaba wird Real Madrid wohl ablösefrei verlassen

Insgesamt 120 Spiele absolvierte der 33-Jährige bislang für Real. Aktuell fehlt der ÖFB-Kapitän den Madrilenen allerdings wegen einer Wadenverletzung.