Alaba-Aus bei Real Madrid wohl fix: Ablösefreier Wechsel im Sommer?
Die Ära von David Alaba beim spanischen Topklub Real Madrid dürfte zu Ende gehen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano wird Alaba die Königlichen im Sommer 2026 voraussichtlich ablösefrei verlassen. Es sei denn, es gibt noch eine Last-Minute-Überraschung, so der Italiener.
David Alaba wird Real Madrid wohl ablösefrei verlassen
Insgesamt 120 Spiele absolvierte der 33-Jährige bislang für Real. Aktuell fehlt der ÖFB-Kapitän den Madrilenen allerdings wegen einer Wadenverletzung.
Während Real-Zeit: Alaba kämpfte mit Verletzungen
Seit seinem Wechsel von den Bayern zu Real im Sommer 2021 gewann Alaba zweimal die Champions League. Zudem wurde er zweimal spanischer Meister.
In den vergangenen beiden Jahren hatte der Wiener allerdings mit mehreren Verletzungen zu kämpfen: Im Dezember 2023 zog er sich einen Kreuzbandriss zu. In der vergangenen Saison riss sich Alaba den Meniskus.
