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Futuristisches Video

Österreich ist Weltmeister! Was Alaba in 30 Jahren dazu sagt

Ein futuristisches., natürlich nicht ganz ernst gemeintes Video zeigt Alaba, Bundespräsident Arnautovic und Rangnick, wie sie sich 2056 an den WM-Titel erinnern.
Harald Ottawa
16.06.2026, 10:10

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Österreich jubelt über den WM-Titel

Fußball ist bekanntlich die wichtigste Nebensache der Welt. Fußball ist aber auch Unterhaltungsbranche, auch wenn man bei der laufenden WM in Übersee aufgrund der weltweiten politischen Spannungen nicht allzu viel davon merkt. Aber nun gibt es ein futuristisches Video, das nicht zwingend ganz ernst zu nehmen ist. Aber vor dem Auftakt gegen Jordanien am Mittwoch (6 Uhr MESZ)  jedenfalls sehr gut unterhält. 

Um was geht es genau? „Sequence Five“ hat mithilfe der künstlichen Intelligenz ein Video erstellt, in dem sich die österreichischen Stars 30 Jahre danach an den WM-Titel 2026 (nana, so weit ist es noch nicht) erinnern. Genauer gesagt ein bärtiger David Alaba, Marko Arnautovic, der in 30 Jahren Bundespräsident ist (noch unsicherer!) und Teamchef Ralf Rangnick (der dann 98 Jahre alt ist).

„Es ist jetzt dreißig Jahre her, wenn ich an den Moment zurückblicke, bekomme ich heute noch Gänsehaut“, sagt darin beispielsweise David Alaba. Dazu gibt es Visionen, wie es wirklich in 30 Jahren aussehen kann - wie die eines neuen Nationalstadions. Aber sehen Sie selbst. 

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