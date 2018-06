Das Nationalteam fährt erhobenen Hauptes in den Urlaub

Österreich hat sich in den drei Spielen taktisch flexibel präsentiert, wobei Foda auf die Ausrichtung mit einer Dreier-Abwehrkette setzte und auch gegen Brasilien nicht auf eine Viererkette umschwenkte. Vorgänger Koller ließ stets ein 4-2-3-1 praktizieren. Wird nun ein 3-4-2-1 das Foda-System? „Nein, das ist nicht fixiert. Es gibt schon Überlegungen, wieder etwas zu verändern.“ Das ist er schon allein seinem Anspruch nach Flexibilität schuldig. Im aktuellen System hat jedenfalls David Alaba seine Position im linken Mittelfeld gefunden, wo er in einem System mit Vierer-Abwehr spielen wird, werden die Zukunft und Foda weisen.

Es gibt noch andere Fragen, die nicht final beantwortet sind, vielleicht auch in nächster Zukunft keiner Antwort bedürfen. Etwa der Kampf um die Nummer 1. Jörg Siebenhandl und Heinz Lindner rittern um den Platz im Tor. Siebenhandl leistete sich einen Schnitzer gegen Deutschland, genießt aber das Vertrauen seines Ex-Trainers bei Sturm Graz. Lindner wiederum war gegen Brasilien Österreichs Bester, verhinderte eine höhere Niederlage und warf sich damit in die Poleposition.

Marko Arnautovic agierte in den vergangenen Spielen als Solospitze, wohl auch aus Mangel an aktuell ernsthaften Alternativen. Guido Burgstaller käme in Frage, ebenso Michael Gregoritsch, der diesmal verletzt fehlte. Beide jedoch spielen auch sehr oft aus der Etappe kommend.

Interessant zu beobachten wird sein, ob Arnautovic auf dieser Position eine Interims-, Not-, oder Dauerlösung ist. Jedenfalls könnte er auf der linken Flanke mit Freund Alaba eine funktionierende Flügelzange bilden. Allerdings hält Foda an der Flanke mehr Alternativen als Joker in der Hand als auf der Stürmer-Position.