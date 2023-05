Das Bayern-Chaos: Kahn tritt nach, folgt Eberl auf Salihamidzic?

Der FC Hollywood hat Hochsaison. Da holte der FC Bayern München am Samstagabend in einem verrückten Meisterschaftsfinale durch ein Goldtor von Musiala in der vorletzten Minute doch noch den Titel, danach bleibt beim Rekordmeister kein Stein auf dem anderen.

Unmittelbar nach Schlusspfiff wurde bekannt, dass Klubvorstand Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic den Klub verlassen müssen. Kahn war beim finalen Spiel in Köln nicht mit von der Partie, meldete sich dann im Laufe des Abends über Social Media zu Wort:

"Mir wurde die Reise zum Spiel nach Köln und der Besuch der Meisterfeier vom Klub untersagt." Vor dem Spiel am Nachmittag hat der Verein mitgeteilt, der 53-Jährige fehle in Köln wegen einer Grippe.