Das 1:1 in der Regenschlacht war für Sturm ein voller Erfolg

Als krasser Außenseiter und nach vier Pflichtspiel-Niederlagen in Serie war Sturm im Baskenland angetreten - und konnte sich nach einer heroischen Abwehrschlacht im Dauerregen eine gewisse Jetzt-erst-Recht-Mentalität auf die Fahne schreiben. "Es ist ein extremes Sieger-Gen in der Mannschaft veranlagt und aufgrund der Erlebnisse der letzten Tage sind alle noch näher zusammengerückt", sagte Ilzer. "Das ist zurecht belohnt worden."

Die Mini-Chance

Dies mit dem ersten Punkt in einer europäischen Gruppenphase seit 2011 (2:1 AEK Athen) und im vierten Anlauf der mit Monaco (8 Punkte), Sociedad (6) und PSV Eindhoven (5) hochkarätig besetzten Gruppe. Noch lebt die Mini-Chance auf ein europäisches Überwintern. Etwa als Gruppendritter, denn dieser darf sich in der Conference-League-Zwischenrunde mit einem dortigen Gruppenzweiten messen. Selbst haben die Grazer ihr Schicksal aber nicht mehr in der Hand. Am 25. November gastiert Sturm in den Niederlanden, ehe es am 9. Dezember zu Hause gegen das dann möglicherweise bereits qualifizierte Monaco geht.