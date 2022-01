Cupspiel zwischen Liverpool und Arsenal abgesagt

Liverpool geht das Personal aus. Nach Trainer Jürgen Klopp ist nun auch dessen Assistent und Vertreter Pep Lijnders positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie der Klub am Mittwoch bekannt gab. Lijnders sollte bei der Begegnung des englischen Ligacups am Donnerstag gegen Arsenal wie schon am Wochenende beim Auswärtsspiel gegen Chelsea (2:2) an der Seitenlinie stehen. Die Partie wurde am Mittwoch jedoch verschoben.

Liverpool hatte bereits vor Lijnders' Testergebnis bei der für den Pokal zuständigen English Football League (EFL) eine Verlegung des Halbfinal-Hinspiels beantragt. Diese verkündetet, dass dem Antrag stattgegeben wurde. Somit findet das Hinspiel gegen Arsenal am 13. Jänner und das ebenfalls nach hinten verschobene Rückspiel am 20. Jänner statt.

Klopp ist nach einem positiven Testergebnis in der vergangenen Woche immer noch isoliert. Nach dem "vermutet positiven" Test am Dienstagabend habe sich nun auch Lijnders in Isolation begeben, hieß es. Der Niederländer sei einer von zahlreichen Corona-Verdachtsfällen unter Spielern und Mitarbeitern, die am Vortag positiv getestet wurden, teilte der Verein mit. Daraufhin wurde das Training abgesagt und das Trainingszentrum wegen des rapiden Anstiegs der Verdachtsfälle vorerst geschlossen.