Cup-Pleite: El Maestro beklagt "Schiedsrichterbonus für LASK"

Die letzten Titelhoffnungen von Sturm Graz sind am Samstag am LASK zerschellt. Der Vizemeister entschied den spielerisch mäßigen, aber intensiven Kampf mit 2:0 zu seinen Gunsten, schaffte bereits zum dritten Mal in den jüngsten vier Cup-Auflagen den Einzug ins Halbfinale und darf weiter vom ersten Titel seit 1965 träumen. Sturm-Coach Nestor El Maestro haderte auch mit dem Schiedsrichter.