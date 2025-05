Neuer Mega-Vertrag für Ronaldo? Al-Nassr kämpft um Superstar

Der saudische Klub Al-Nassr FC kämpft trotz zunehmender Wechsel-Spekulationen um einen Verbleib von Superstar Cristiano Ronaldo . „Wir befinden uns immer noch in Verhandlungen mit Cristiano über einen neuen Vertrag“, sagte Al-Nassr-Direktor Fernando Hierro . „Wir hoffen, dass wir eine Lösung für eine Verlängerung hinbekommen.“ Ronaldos Vertrag mit dem Klub läuft noch bis Ende Juni. Die Spekulationen um einen Wechsel hatte der 40-Jährige in den sozialen Medien selbst angeheizt.

„Dieses Kapitel ist abgeschlossen. Die Geschichte? Wird noch geschrieben. Ich bin allen dankbar“, schrieb der Portugiese auf Instagram zu einem Foto, das ihn im Trikot von Al-Nassr zeigt. Viele Fans werteten die Worte, die Ronaldo nicht weiter erläuterte, als Abschiedsbotschaft. Um Ronaldo ranken sich schon länger Wechselgerüchte - nicht zuletzt durch die in diesem Sommer anstehende Klub-WM. Erst am Wochenende hatte FIFA-Präsident Gianni Infantino in Aussicht gestellt, dass Ronaldo durch einen kurzfristigen Vereinswechsel bei der Klub-WM dabei sein könnte. Die FIFA ermöglicht den teilnehmenden Vereinen im Zeitfenster vom 1. bis 10. Juni Transfers.