Superstar Ronaldo kauft sich bei Zweitliga-Klub ein

Superstar Cristiano Ronaldo hat sich beim spanischen Zweitligisten UD Almeria eingekauft. Der Portugiese sicherte sich über seine Firma CR7 Sports Investments 25 Prozent der Anteile an dem Club, wie Almeria mitteilte. „Seit langem ist es mein Ziel, über den Platz hinaus einen Beitrag zum Fußball zu leisten. UD Almeria ist ein Verein mit einer soliden Basis und klarem Wachstumspotenzial“, wurde der 41-jährige Portugiese zitiert.