Coronavirus: Leipzig verhängt Reisestopps für Sabitzer und Co.

Aufgrund des Coronavirus hat der deutsche Fußball-Bundesligist RB Leipzig Reisestopps für Spieler, Scouts und weitere Mitarbeiter verhängt. Betroffen davon sind auch die österreichischen Spieler Marcel Sabitzer, Konrad Laimer und Hannes Wolf.

"Aktuell wurden alle Reisen storniert. Außerdem haben wir die Führungen hier stark eingegrenzt und stehen in engem Austausch mit der DFL und den Gesundheitsbehörden", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Freitag auf einer Pressekonferenz. Beim Spiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr) werden im Stadion zusätzliche Desinfektionsmittelspender aufgestellt.