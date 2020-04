Coronavirus: Ehemaliger Marseille-Präsident verstorben

Pape Diouf, der frühere Präsident des französischen Traditionsklub Olympique Marseille, ist im Alter von 68 Jahren an den Folgen des Coronavirus gestorben. Dies berichtete das senegalesische Staatsfernsehen am Dienstag. Diouf ist der erste Corona-Tote in dem westafrikanischen Staat, in dem momentan 175 bestätigte Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 gezählt werden. „Die Sportwelt trauert“, schrieb die senegalesische Zeitung Le Quotidien.