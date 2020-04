Austria-Vorstand Kraetschmer: "Wir sind nur Passagier"

Austrias AG-Sportvorstand Peter Stöger hatte im vergangenen Herbst ob des Mangels an Geld kaum in seiner Kernkompetenz zu tun, vielmehr sollte sein Name Türen zu neuen Geldgebern öffnen. Durchaus mit Erfolg, weil die finanziell angeschlagene Austria nach Monaten ihre Schieflage wieder halbwegs korrigieren und stabilisieren konnte. Bis Corona kam...

Nun tappt man gleich doppelt im Dunkeln, wie AG-Wirtschaftsvorstand Markus Kraetschmer unterstreicht: "Die Ungewissheit ist überall groß. Eine Situation wie jetzt ist existenzbedrohend, da wir alle in einem sehr dunklen Teich fischen. Wir alle sind nur Passagiere“, erklärt der Wirtschaftsexperte und fügt an: „Niemand weiß, in welcher Form und wann es weitergeht.“ Sportlich wie wirtschaftlich.