Corona-Krise: Weltmeister feiert Geburtstag mit sich selbst

Juventus-Legionär Sami Khedira, der mit Deutschland 2014 Weltmeister geworden ist, feierte in der Corona-Krise Geburtstag mit sich selbst. Der Mittelfeldspieler veröffentlichte an seinem 33. Geburtstag am Samstag ein Foto in den sozialen Netzwerken. Darauf zu sehen: Mehrere Khediras, die gemeinsam am Tisch sitzen und Geburtstag feiern. Der 77-malige Nationalspieler zeigt sich mal im Juventus-Trikot, mal mit Strohhut auf dem Kopf und mal mit Espresso-Tasse in der Hand. Auch den Kuchen serviert Khedira sich selbst.