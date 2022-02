17 Salzburger Corona-positiv: Liga-Spiel gegen LASK abgesagt

War am Vortag noch von 15 positiv getesteten Personen die Rede, hat sich der Corona-Cluster bei Bundesliga-TabellenfĂŒhrer Red Bull Salzburg noch einmal deutlich vergrĂ¶ĂŸert. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte wurden mittlerweile 32 Personen positiv getestet, 17 davon sind Spieler. Damit ist der Klub nicht mehr in der Lage fĂŒr das Liga-Spiel am Sonntag gegen den LASK eine spielfĂ€hige Mannschaft aufzustellen.