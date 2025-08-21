Conference League: Effizienter WAC greift nach dem Aufstieg
Gute Chancen auf die Liga-Phase der Conference League vor dem Play-off-Rückspiel nächsten Donnerstag auf Zypern hat der Wolfsberger AC. Die Kärntner gewannen das Hinspiel gegen Omonia Nikosia in Klagenfurt mit 2:1.
Die Partie im fast leeren Wörthersee-Stadion hätte sich durchaus mehr als 3.154 Zuseher verdient gehabt. Der WAC nahm das Heft von Anfang an in die Hand und versuchte, die Zyprer unter Druck zu setzen. Die Multi-Kulti-Truppe mit Legionären aus 14 verschiedenen Ländern und viel individueller Qualität konnte sich aber auch immer wieder gut befreien und selbst Akzente setzen. Nach einem Eckball, der kurz abgespielt wurde, ging Omonia auch in Führung. Der WAC konnte nicht genug Druck auf den Flankengeber erzeugen, Abwehrchef Coulibaly traf per Kopf und via Innenstange zum 0:1 (15.).
Der verdiente Ausgleich gelang dem WAC eine Viertelstunde später – ebenso nach einem kurz abgespielten Eckball, und auch hier war ein Verteidiger erfolgreich: Nwaiwu traf geschickt aus der Drehung – 1:1 (30.).
Nach Seitenwechsel dominierten die Gäste und kamen durch ihren größten Star auch zu zwei richtig guten Chancen. Der 35-jährige Montenegriner Stevan Jovetic, einst bei Florenz, Manchester City, Inter Mailand, FC Sevilla oder AS Monaco, fand aber zwei Mal in WAC-Goalie Nikolas Polster seinen Meister (58., 73.).
Hin und her
Die Kärntner übernahmen selbst erst wieder in der Schlussphase das Kommando, waren aber meist nur optisch überlegen, ohne richtig gefährlich zu werden.
Kurz jubelten dann die Gäste: Zum Glück für die Wolfsberger war Joker Chatzigiovannis aber beim Abstauben patschert ins Abseits gelaufen (82.). Der WAC machte es besser. Dejan Zukic traf in einem schnellen Konter nach perfektem Stanglpass von Angelo Gattermayer zum 2:1 (88.).
