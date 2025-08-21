Conference League: Effizienter WAC greift nach dem Aufstieg

Gute Chancen auf die Liga-Phase der Conference League vor dem Play-off-Rückspiel nächsten Donnerstag auf Zypern hat der Wolfsberger AC. Die Kärntner gewannen das Hinspiel gegen Omonia Nikosia in Klagenfurt mit 2:1.

Die Partie im fast leeren Wörthersee-Stadion hätte sich durchaus mehr als 3.154 Zuseher verdient gehabt. Der WAC nahm das Heft von Anfang an in die Hand und versuchte, die Zyprer unter Druck zu setzen. Die Multi-Kulti-Truppe mit Legionären aus 14 verschiedenen Ländern und viel individueller Qualität konnte sich aber auch immer wieder gut befreien und selbst Akzente setzen. Nach einem Eckball, der kurz abgespielt wurde, ging Omonia auch in Führung. Der WAC konnte nicht genug Druck auf den Flankengeber erzeugen, Abwehrchef Coulibaly traf per Kopf und via Innenstange zum 0:1 (15.).