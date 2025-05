Conference League: Chelsea triumphiert mit 4:1 über Betis Sevilla

Vor dem Anpfiff war es in der Innenstadt von Wroclaw zu Ausschreitungen gekommen. Laut der Nachrichtenagentur PAP setzte die Polizei Blendgranaten und Wasserwerfer gegen englische und spanische Fans ein.

Es entwickelte sich ein flottes Spiel, in dem Chelsea Probleme hatte, die Intensität von Betis Sevilla in Schach zu halten. Die Spanier waren in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft.

Spiel gedreht

Nach der Pause gab es gleich einen Aufreger, als Betis-Torhüter Adrian bei einer Flanke mit Chelsea-Stürmer Jackson zusammenkrachte, Schiedsrichter Irfan Peljto sah dabei kein Elfer-Foul. Chelsea fand im achten internationalen Finale besser ins Spiel, agierte aggressiver gegen den Ball und erhöhte sukzessive den Druck und wurde dafür in der 65. Minute belohnt.

Eine Flanke von Palmer versenkte Enzo Fernandez per Kopf zum 1:1. Betis wirkte wie ein Boxer, der schön langsam in den Seilen hängt, war durch Chelsea in dieser Phase zur Passivität verdammt. Die Engländer kontrollierten nicht nur, sondern sie führten bald.

Palmer setzte sich mit einem schönen Dribbling durch, die Flanke verwertete Jackson mit Köpfchen zum 2:1 – das Spiel war gedreht (70.). Und gewonnen, weil Sancho auf 3:1 (83.) und Caicedo auf 4:1 erhöhte (91.).