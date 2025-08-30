Conference-League-Termine: Rapid startet in Polen

Nach der Auslosung der Ligaphase der UEFA Conference League am Freitag wurden jetzt die sechs Spieltermine offiziell bestätigt. Zum Auftakt geht es für die Mannschaft von Peter Stöger auswärts zum polnischen Meister Lech Posen, das erste Heimspiel findet am 23. Oktober gegen Fiorentina statt.

Spieltag 1:

Lech Posen - SK Rapid

Donnerstag, 2. Oktober 2025 / 18:45 Uhr

Spieltag 2:

SK Rapid - Fiorentina

Donnerstag, 23. Oktober 2025 / 18:45 Uhr

Spieltag 3:

SK Rapid - Universitatea Craiova

Donnerstag, 6. November 2025 / 21:00 Uhr