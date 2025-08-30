Conference-League-Termine: Rapid startet in Polen
Nach der Auslosung der Ligaphase der UEFA Conference League am Freitag wurden jetzt die sechs Spieltermine offiziell bestätigt. Zum Auftakt geht es für die Mannschaft von Peter Stöger auswärts zum polnischen Meister Lech Posen, das erste Heimspiel findet am 23. Oktober gegen Fiorentina statt.
Spieltag 1:
Lech Posen - SK Rapid
Donnerstag, 2. Oktober 2025 / 18:45 Uhr
Spieltag 2:
SK Rapid - Fiorentina
Donnerstag, 23. Oktober 2025 / 18:45 Uhr
Spieltag 3:
SK Rapid - Universitatea Craiova
Donnerstag, 6. November 2025 / 21:00 Uhr
Spieltag 4:
Raków Częstochowa - SK Rapid
Donnerstag, 27. November 2025 / 18:45 Uhr
Spieltag 5:
SK Rapid - Omonia Nikosia
Donnerstag, 11. Dezember 2025 / 21:00 Uhr
Spieltag 6:
Zrinjski Mostar - SK Rapid
Donnerstag, 18. Dezember 2025 / 21:00 Uhr
Auch die Termine von Salzburg und Sturm Graz in der Europa League stehen fest:
Sturm Graz: 24. September Midtjylland (18.45/a), 2. Oktober Glasgow Rangers (21.00/h), 23. Oktober Celtic (21.00/a), 6. November Nottingham (18.45/h), 27. November Panathinaikos (21.00/a), 11. Dezember Roter Stern Belgrad (18.45/h), 22. Jänner 2026 Feyenoord (18.45/a), 29. Jänner Brann (21.00/h)
Salzburg: 25. September Porto (21.00/h), 2. Oktober Lyon (21.00/a), 23. Oktober Ferencvaros (18.45/h), 6. November Go Ahead Eagles (18.45/h), 27. November Bologna (21.00/a), 11. Dezember Freiburg (21.00/a), 22. Jänner 2026 Basel (21.00/h), 29. Jänner Aston Villa (21.00/a)
Kommentare