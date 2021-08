Conference-League-Quali: LASK jubelt bei Vojvodina über 1:0-Sieg

Druckvolle Linzer

Der LASK war am Spieltag aus Belgrad nach Novi Sad gereist. Thalhammer rotierte an drei Positionen. Mamoudou Karamoko im Angriff, Marvin Potzmann rechts außen und Yannis Letard in der Verteidigung rückten in die Elf. Philipp Wiesinger gab den Abwehrchef. Die Linzer büßten aber nichts von ihrer Kompaktheit ein. Sie agierten von Beginn weg druckvoll. Der erstmals von Start weg eingesetzte Letard setzte schon in der 2. Minute einen Kopfball nach einem Corner über das Gehäuse.

Nach einer halben Stunde sollten es bereits sieben Eckbälle für den LASK sein. Einzig ein Tor blieb aus. Vojvodina-Torhüter Nikola Simic musste sich gleich mehrmals auszeichnen. Der Schlussmann lenkte einen Abschluss von Alexander Schmidt an die Außenstange (17.), parierte gegen Potzmann und Schmidt in einer Minute zweimal (27., 28.) und verwehrte auch Rene Renner bei dessen Schuss von der Strafraumgrenze einen Treffer (33.).