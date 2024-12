Für den LASK setzte es in Florenz ein schlimmes Debakel

Nach zuletzt drei Pflichtspielniederlagen gegen Banja Luka, die Austria und den WAC, verbunden mit teils lustlosen Auftritten war vom LASK in der Conference League gegen Fiorentina – dem aktuell Dritten der Serie A – erst recht nichts erwartet worden. Warum, das zeigten die Linzer in Florenz von Beginn an.

Dem 2:0 durch Ikoné ging ein haarsträubender Rückpass von Talowjerow voraus (22.). Das 3:0 durch Richardson fiel aus einer Standardsituation (39.). So ging es in die Pause.

Nach Seitenwechsel ging es ähnlich weiter und erneut machte Talowjerow unglückliche Figur, als er den Ball bei einem Klärungsversuch direkt zum Gegner beförderte. Sottil traf zum zweiten Mal an diesem Abend – 4:0 (58.).

Beim 5:0 durch Mandragora (69.) wurden die Linzer schwindlig gespielt. Das 6:0 resultierte aus einem Eigentor, das unglücklicher nicht hätte sein können. Nach einer Abwehr von Tormann Jungwirth sprang der Ball an den Fuß von Stojkovic und von dort ins Tor (82.). Den 7:0-Endstand erzielte Gudmundsson aus einem Elfmeter (85.).

Historische Pleiten

Nur einmal in der Europacup-Historie hat es für einen ÖFB-Klub eine höhere Pleite gesetzt: Der FC Tirol ging am 24. Oktober 1990 im Achtelfinal-Hinspiel des Meistercups bei Real Madrid mit 1:9 unter. Der LASK verlor international bereits einmal mit 0:7: Am 28. September 1977 im Erstrunden-Rückspiel des UEFA-Cups bei Ujpest in Budapest.