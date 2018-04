Guardiola bekämpft seinen Champions-League-Fluch

Liverpool ging in dieser Saison im Etihad Stadium schon einmal unter. In der vierten Runde setzte es Anfang September ein 0:5. Auch deshalb betonte Trainer Jürgen Klopp, man müsse noch einmal „höllisch arbeiten“. Verzichten müssen seine Reds auf den gesperrten Kapitän Jordan Henderson. Hoffen darf Liverpool indes auf Toptorjäger Mohamed Salah. Der Ägypter hatte im Hinspiel das erste Tor erzielt, sich später aber leicht an der Leiste verletzt und wurde dann geschont. Für Liverpool wäre es die erste Halbfinal-Teilnahme seit 2008.

In der zweiten Retourpartie am Dienstag empfängt die AS Roma den FC Barcelona mit nahezu identer Ausgangslage. Nach dem 4:1 im Camp Nou gastieren Lionel Messi und Co. als haushohe Aufstiegsfavoriten im Olympiastadion. Barcelona ist drauf und dran, nach drei Jahren Pause wieder im Halbfinale der Königsklasse zu stehen.

Gleich im ersten Jahr unter Trainer Valverde strebt Barcelona das Triple an. Valverde hat in seinen ersten 50 Spielen so wenige Niederlagen wie noch kein anderer Trainer von Barcelona erlitten. Nur drei sind es an der Zahl, zwei fielen zu Beginn seiner Amtszeit im spanischen Supercup gegen Real. Seither zeigt sich Barcelona praktisch unbesiegbar.