CL-Aus des LASK: "Tut weh, wenn man die Hymne nicht hört"

Emanuel Pogatetz :

"Ich bin sehr enttäuscht, es war wieder knapp. Zum Ende ist es auf die Seite von Brügge gekippt. Es hat heute wieder nicht viel gefehlt, wir hätten in Führung gehen können. Wir waren sehr nah dran, trotzdem hat es nicht gereicht. Brügge war heute sicher besser auf uns eingestellt, trotzdem hatten wir Phasen, in denen wir sie gut unter Druck setzen konnten. Ich bin traurig für uns alle, dass wir nicht in die Champions League eingezogen sind, aber man darf nicht vergessen, wo wir hergekommen sind."

Kapitän Gernot Trauner :

"Mir tut es richtig leid für die Mannschaft. Es hat schon im Hinspiel eine unglückliche Aktion für uns gegeben, jetzt wieder, und das in einer Phase, als Brügge nervös war. Ich glaube nicht, dass es bei mir eine zweite Gelbe Karte war. Wir haben super gekämpft, es hat nicht viel gefehlt. Wir sind aber auf eine Mannschaft getroffen, die eine Riesenqualität hat. Brügge ist am Anfang sehr dominant aufgetreten, sie hatten trotzdem wenig zwingende Chancen. Wir sind sehr enttäuscht, können aber trotzdem zufrieden sein, wie wir uns präsentiert haben. In der Europa League ist sicher einiges möglich."